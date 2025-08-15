Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tasche geraubt - Polizisten nehmen Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (14.08.2025) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Arnulf-Klett-Platz die Tasche einer 63 Jahre alten Frau geraubt und bei der Festnahme einen Polizeibeamten geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige saß gegen 20.20 Uhr an der Bushaltestelle neben der Frau auf einer Bank. Plötzlich soll er die Jutetasche, die sich auf der Parkbank befand, an sich genommen haben. Die 63-Jährige versuchte noch vehement, die Tasche festzuhalten und wurde dabei über den Boden gezogen. Als der Tragegriff riss, flüchtete der Tatverdächtige mit der Tasche in die Stephanspassage. Polizeibeamte, die die Tat beobachtet hatten, nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in der Passage fest. Dabei soll der 37-Jährige sich gewehrt und einen Polizeibeamten geschlagen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

