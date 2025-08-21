PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ohne Führerschein unterwegs

Dahlem (ots)

Am Donnerstag, dem 21. August, wurden Polizeibeamte um 01.30 Uhr auf der Hauptstraße in Dahlem-Schmidtheim auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam.

Als sie den Streifenwagen bemerkte, fuhr die 36-jährige Frau aus Blankenheim mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Das Fahrzeug konnte letztendlich auf einem Parkplatz in der Hochstraße angetroffen werden.

Die Fahrzeugbeleuchtung und der Motor waren zwischenzeitlich ausgeschaltet. Auf dem Fahrersitz befand sich die 36-jährige Frau.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Zudem war der Pkw außer Betrieb gesetzt. Die Frau besitzt keinen Führerschein.

Bei der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen stand.

Sie wurde zwecks Blutprobe auf die Polizeiwache Schleiden gebracht.

Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Es wurde Anzeige erstattet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz als Fahrzeugführer, Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Drogeneinwirkung).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

