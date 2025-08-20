Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf frischer Tat ertappt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend, dem 19. August, wurden Polizeibeamte gegen 23.45 Uhr am Bahnhof in Euskirchen auf verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Fahrradabstellplätze aufmerksam.

Vor Ort stellten sie einen 45-Jährigen und eine 26-Jährige fest, die versuchten, die Schlösser eines Fahrrads und eines E-Scooters zu entfernen.

Als die Polizeibeamten die beiden ansprachen, ergriffen diese die Flucht in Richtung Alleestraße. Sie ergriffen die Flucht in Richtung Alleestraße.

Die Frau stellte jedoch schnell fest, dass Ausdauertraining nicht zu ihren Hobbys gehörte, und beendete ihre Flucht nach kurzer Zeit auf der Alleestraße selbstständig.

Ihr Komplize versuchte es kreativer: Er bog in die Hochstraße ab und verschwand in einem Gebüsch. Dort konnte er von den Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden.

Bei dem Mann wurde ein Rucksack samt Bolzenschneider gefunden. Auf Nachfrage zeigte er sich überrascht und gab an, dass der Rucksack nicht ihm gehören würde.

Werkzeug und Rucksack wurden sichergestellt. Im Nachgang wurden keine Beschädigungen an den Fahrrädern bzw. an dem E-Scooter festgestellt.

Gegen beide Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.

