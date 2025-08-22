Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungsbrand

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 22.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Willi-Graf-Straße in Euskirchen-Kuchenheim.

Eine 60-jährige Bewohnerin hatte am Abend einen Heizlüfter im Wohnzimmer eingeschaltet und sich anschließend in die Küche begeben.

Kurz darauf geriet das Wohnzimmer in Brand, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde.

Die 60-Jährige wurde durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Auch die Nachbarn wurden durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Diese reagierten ebenfalls und konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Eimer Wasser löschen.

Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

