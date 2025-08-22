PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungsbrand

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 22.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Willi-Graf-Straße in Euskirchen-Kuchenheim.

Eine 60-jährige Bewohnerin hatte am Abend einen Heizlüfter im Wohnzimmer eingeschaltet und sich anschließend in die Küche begeben.

Kurz darauf geriet das Wohnzimmer in Brand, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde.

Die 60-Jährige wurde durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr.

Auch die Nachbarn wurden durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Diese reagierten ebenfalls und konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Eimer Wasser löschen.

Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Scheiben von Pkw eingeworfen

    Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (19. August), 18 Uhr, bis Mittwoch (20. August), 7.50 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Pkw auf dem Gelände eines Autohauses in der Feytalstraße in Mechernich ein. Die Scheiben wurden jeweils mit einem Stein eingeworfen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um ein Kundenfahrzeug sowie um einen derzeit nicht zugelassenen Oldtimer. Anschließend wurde die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

    Euskirchen-Kirchheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. August) kam es um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht bei Euskirchen-Kirchheim. Ein 62-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit einem Pedelec einen asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen Euskirchen-Kirchheim und Euskirchen-Kirspenich. Dabei fuhr der Mann aus Richtung Hardtwald kommend in Fahrtrichtung Arloffer Straße. Auf ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:40

    POL-EU: Ohne Führerschein unterwegs

    Dahlem (ots) - Am Donnerstag, dem 21. August, wurden Polizeibeamte um 01.30 Uhr auf der Hauptstraße in Dahlem-Schmidtheim auf eine Pkw-Fahrerin aufmerksam. Als sie den Streifenwagen bemerkte, fuhr die 36-jährige Frau aus Blankenheim mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Das Fahrzeug konnte letztendlich auf einem Parkplatz in der Hochstraße angetroffen werden. Die Fahrzeugbeleuchtung und der Motor waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren