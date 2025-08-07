Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Öffentlichskeitsfahndung nach vermisster Frau Marita Zehren

Öffentlichkeitsfahndung der Polzeiinspektion Merzig

Die Polizeiinspektion Merzig sucht nach der 58jährigen Marita Zehren. Angehörige hatten letztmalig am 03.08.2025 Kontakt mit ihr. Frau Zehren könnte mit einem grauen Citroen C3, amtliches Kennzeichen MZG-M 6167 unterwegs sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ein Leid zugestoßen ist. Frau Zehren ist 175 cm groß, wiegt ca. 70 kg und hat kurze Haare. sie ist Brillenträgerin. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Aufgrund einer Erkrankung trägt sie Pflaster an Bein, an Arm oder Schulter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.

