Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Telefonierend, alkoholisiert und mit Kind auf dem E-Scooter

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagabend (23.August) befuhr ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer die Paul-Ehrlich-Straße in Richtung Monschauer Straße in Euskirchen. Als er die Kreuzung mit der Frauenberger Straße passierte, fiel einer dort wartenden Streifenwagenbesatzung auf, dass der Mann sich ein Mobiltelefon ans Ohr hielt und ein Kind auf dem Roller vor ihm stand, welches sich am Lenker festhielt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Kind um den 6-jährigen Sohn des Mannes handelte und ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 1,22 Promille bei dem Herrn. Der Mann begründete die Nutzung des E-Scooters damit, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt und eine Blutprobe entnommen.

