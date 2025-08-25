Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer übersieht rote Ampel

Euskirchen (ots)

Am heutigen Montagmorgen (25. August) kam es um 6 Uhr in Euskirchen im Kreuzungsbereich Kessenicher Straße/Jülicher Ring zu einem Verkehrsunfall.

Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr den Jülicher Ring in Richtung Kölner Straße.

Zeitgleich befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Kessenicher Straße in Richtung Euskirchen-Kessenich.

Im Kreuzungsbereich missachtete der 72-Jährige eine rote Ampel und kollidierte mit der von rechts kommenden Pkw-Fahrerin.

Die 59-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Aufgrund dessen war der Kreuzungsbereich bis 8.55 Uhr gesperrt.

