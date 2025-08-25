Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kette vom Hals gerissen

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Am Freitag, dem 22. August, fuhr eine 14-Jährige um 15 Uhr mit dem Taxi von ihrer Wohnadresse zum Bahnhof in Blankenheim-Wald. Von dort aus wollte die Jugendliche mit dem Zug weiterfahren. Um die Wartezeit zu überbrücken, spazierte sie entlang des Bahnhofs. Gegen 15.10 Uhr kam ein Unbekannter auf sie zu. Er packte die Jugendliche am Hals und riss ihr eine Halskette vom Hals. Gleichzeitig zeigte er ihr ein Messer und entwendete einen 5-Euro-Schein aus ihrer Jackentasche. Die Jugendliche konnte sich losreißen und in den Zug einsteigen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 bis 40 Jahre alt - 185 bis 190 cm groß - tiefe Stimme - Dreitagebart (schwarz) - muskulöser Körperbau - dunkel gekleidet (schwarzer Kapuzenpullover mit einem weiß/grauen "X" auf der Brust) - dunkle Handschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

