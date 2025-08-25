PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 57-Jähriger bricht in Rohbau ein

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am Samstag (23. August) verschaffte sich ein 57-Jähriger aus Euskirchen gegen 00.20 Uhr Zutritt in einen Rohbau in der Kirchheimer Straße in Euskirchen-Kirchheim.

Er kletterte über einen Gartenzaun und gelangte so auf das Grundstück der Baustelle.

Anschließend stieß er ein Fenster auf und betrat das Einfamilienhaus im Rohbau.

Eine Zeugin beobachtete den Mann bei der Tat und verständigte die Polizei.

Der 57-Jährige konnte noch im Gebäude von den Polizeibeamten angetroffen werden.

Es wurden keine Gegenstände aus dem Rohbau entwendet.

Da der Mann aus Euskirchen in der Vergangenheit bereits aufgrund von gleichgelagerten Delikten in Erscheinung getreten war, wurde er aufgrund der Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

