Polizei Düren

POL-DN: Oldtimer VW-Bus entwendet

Langerwehe (ots)

Zwischen Freitag, 15.08.2025, 09:45 Uhr, und Samstag, 16.08.2025, 13:30 Uhr, wurde ein grüner VW T3 in der Laufenburgstraße entwendet.

Das Fahrzeug war im Bereich der Hausnummer 6 abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen MK-K1535. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

