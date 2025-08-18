POL-DN: Oldtimer VW-Bus entwendet
Langerwehe (ots)
Zwischen Freitag, 15.08.2025, 09:45 Uhr, und Samstag, 16.08.2025, 13:30 Uhr, wurde ein grüner VW T3 in der Laufenburgstraße entwendet.
Das Fahrzeug war im Bereich der Hausnummer 6 abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen MK-K1535. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.
