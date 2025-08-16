Polizei Düren

POL-DN: Diensthund stellt Einbrecher

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, konnte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rütger-Von-Scheven-Straße in Düren, über eine auf seinem Grundstück installierte Überwachungskamera, zwei Personen dabei beobachten, welche sich offenbar unberechtigt Zugang zu seinem Wohnhaus verschafften. Unverzüglich hinzugerufene Polizeikräfte konnten, mit Unterstützung eines Diensthundes, zwei Männer im Alter von 38 und 42 Jahren am Objekt antreffen und vorläufig festnehmen. Beide Tatverdächtige wurden am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt.

