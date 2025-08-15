PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Leichtkraftrad in Gürzenich gestohlen

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 13.08.2025, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 14.08.2025, 11:00 Uhr auf der Valencienner Straße Düren ein Leichtkraftrad. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstagmorgen musste der Geschädigte, der seinen Motorroller am Tag zuvor auf dem Gehweg der Valencienner Straße (auf Höhe der Bushaltestelle Breuershäuschen) abgestellt und zusätzlich mit einem Bügelschloss gesichert hatte, den Diebstahl seines Fahrzeuges feststellen. Hinweise auf Tatverdächtige konnte er im Rahmen der Anzeigenerstattung nicht geben. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Leichtkraftrad (Motorroller) der Marke Kwang Yang(RC) in silber im Wert von ca. 2.000,- Euro. Das Fahrzeug war mit dem amtlichen Kennzeichen DN-XI 83 versehen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

