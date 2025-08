Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl

Mühlhausen (ots)

Opfer eines dreisten Handtaschendiebstahls wurde am Montag eine Seniorin in Mühlhausen. Sie schob ihr Fahrrad, kurz nach 17 Uhr, entlang der Karl-Marx-Straße und bemerkte plötzlich zwei Männer, die ihr augenscheinlich über einen längeren Zeitraum folgten. Als die 85-Jährige stehen blieb und sich umdrehte, kam sie ohne Zutun anderer Personen zu Fall. Die Unbekannten entwendeten in weiterer Folge ihre Handtasche, die sich in einem Fahrradkorb befand, und flüchteten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Täter ein. In der näheren Umgebung konnte die Tasche aufgefunden werden - aus dem Portemonnaie hatten die unbekannten Diebe jedoch das Bargeld sowie diverse Karten entwendet.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - männlich - Alter: ca. 15 bis 20 Jahre alt - eine Person war schlank, dunkel gekleidet und trug ein Cappi - zweite Person war von kräftiger Gestalt.

Wer hat die Tat bemerkt oder kann Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen? Hinweis nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0201676

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell