LPI-NDH: Diebe auf Beutezug - Hausrat entwendet

Worbis (ots) - In das Ziel von Vandalen geriet am Montag zwischen 19 Uhr und 20.40 Uhr ein Fahrzeug in der Elisabethstraße. Unbekannte Täter zerkratzen die Motorhaube und eine Tür des Dacias. Konnten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachten? Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad-Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. ...

