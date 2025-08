LPI-NDH: Zerkratzt - Unbekannte hinterlassen Spuren auf Fahrzeug

Mühlhausen (ots) - In der Wanfrieder Straße brachen vor etwa zwei Wochen Unbekannte in ein Haus ein. In der Zeit vom 25. Juli bis Montagmorgen erschienen erneut Diebe, die gewaltsam in das Innere des Hauses eindrangen und Beute machten. Hierbei handelt es sich um Buntmetalle im vierstelligen Wert. Zudem wurde ein Sachschaden von mehreren tausend Euro durch die Unbekannten verursacht. Beamte der Polizeiinspektion ...

