Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche abgedrängt - Autofahrer flüchtet

Rüdigsdorf (ots)

Am Montag befuhr eine jugendliche Radfahrerin die Kreisstraße 3 aus Richtung Rüdigsdorf in Richtung Krimderode. Als gegen 13.10 Uhr ein dunkler Pkw an ihr vorbeifuhr, drängte dieser die junge Radfahrerin von der Fahrbahn ab, welche anschließend zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich die Jugendliche, die anschließend durch einen Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das nahegelegene Klinikum verbracht wurde.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunklen Kombi mit einem vermutlich niederländischen Kennzeichen handelt, werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0201165

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell