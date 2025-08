Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erneut erfolgreich

Mühlhausen (ots)

In der Wanfrieder Straße brachen vor etwa zwei Wochen Unbekannte in ein Haus ein. In der Zeit vom 25. Juli bis Montagmorgen erschienen erneut Diebe, die gewaltsam in das Innere des Hauses eindrangen und Beute machten. Hierbei handelt es sich um Buntmetalle im vierstelligen Wert. Zudem wurde ein Sachschaden von mehreren tausend Euro durch die Unbekannten verursacht.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und sicherten am Tatort Spuren. Weitere Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0200727

