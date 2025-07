POL-OG: Offenburg - Wohnung in Brand geraten

Lahr (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Schwarzwaldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Gegen 15:50 Uhr soll eine 47-Jährige mit ihrem Fiat die Schwarzwaldstraße befahren haben als ein 39-jähriger VW-Lenker an einem Fußgängerüberweg gewartet haben soll, um einer Fußgängerin das Überqueren zu ermöglichen. Dies soll die 47-Jährige mutmaßlich nicht bemerkt haben und in der Folge dem stehenden VW aufgefahren ...

