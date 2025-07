Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Schwarzwaldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Gegen 15:50 Uhr soll eine 47-Jährige mit ihrem Fiat die Schwarzwaldstraße befahren haben als ein 39-jähriger VW-Lenker an einem Fußgängerüberweg gewartet haben soll, um einer Fußgängerin das Überqueren zu ermöglichen. Dies soll die 47-Jährige mutmaßlich nicht bemerkt haben und in der Folge dem stehenden VW aufgefahren sein. Bei der Kollision verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Lahr auf rund 12.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

/af

