POL-PIAZ: Lkw landet im Graben - Zeugen gesucht

Alzey (ots) - Am Freitagmorgen wurde ein 36jähriger Alzeyer beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt erwischt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei Überprüfung der Person fest, dass gegen diese ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs vorlag. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Wöllstein verbracht, wo er nun seine Strafe abzusitzen hat. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey Telefon: 06731/911-0 E-Mail: ...

