Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporter-Aufbrüche in Neukloster und Gägelow - Polizei sucht Zeugen

Neukloster - Gägelow (ots)

In der Nacht zum 14. November 2024 haben unbekannte Täter Firmentransporter in den Ortschaften Gägelow und Neukloster aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

So wurde der in der Unteren Straße in Gägelow abgestellte Firmentransporter in der Zeit vom 13. November, circa 17 Uhr, bis zum Folgemorgen durch unbekannte Täter aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die darin befindlichen Werkzeuge und verursachten dabei einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

In derselben Nacht drangen Unbekannte in zwei Firmentransporter in Neukloster ein. In der Zeit von 17 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen brachen der oder die Unbekannten in einen in der Straße Zum Holzplatz abgestellten Transporter sowie in ein weiteres Firmenfahrzeug, das in der Feldstraße abgestellt war, ein. Der entstandene Stehlschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 4.500 Euro. Darüber hinaus verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und den Tätern nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Darüber hinaus rät die Kriminalpolizei:

- Nutzen Sie zur Nachtzeit abschließbare Garagen oder zumindest belebte und gut beleuchtete Örtlichkeiten oder gesicherte Parkplätze.

- Fahrzeuge können zudem mit einer zusätzlichen Diebstahlsicherung nachträglich versehen werden. Eine sinnvolle Sicherung ist etwa eine geprüfte Alarmanlage mit Innenraumüberwachung.

- Hochwertiges Werkzeug sollte zur Nachtzeit bestenfalls nicht im Fahrzeug gelagert werden.

- Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge. Notieren Sie Kennzeichen und informieren Sie die Polizei. Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

- In jedem Fall sollte die individuelle Gerätenummer der Werkzeuge notiert sein, damit diese im Diebstahlsfall in den polizeilichen Fahndungsbestand aufgenommen und ggf. beim Auffinden zugeordnet werden können.

- Wird Ihr Fahrzeug aufgebrochen, wenden Sie sich an die Polizei und nehmen Sie keine Veränderungen am oder im Fahrzeug vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell