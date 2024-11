POL-HRO: Einbruch in Restaurant

Güstrow/ Bad Doberan (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde bei der Kriminalpolizei in Bad Doberan eine Raubstraftat angezeigt. Gegen 10:40 Uhr befand sich eine 44-jährige Deutsche in einer Gasse zwischen einem Discounter in der Ehm-Welk-Straße und einer Bäckerei im Parkentiner Weg als jemand von hinten an ihr vorbeiging und ihr plötzlich die Handtasche von der Schulter entriss. Im Anschluss flüchtete der Räuber in ...

