Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Gartenlaube und Diebstahl von Konstruktionsvollholz in Laage

Güstrow/ Laage (ots)

Am gestrigen Abend erhielt das Polizeirevier Bützow Kenntnis über einen Gartenlaubeneinbruch in Laage. Vor Ort zeigte ein 38-jähriger Deutscher an, dass bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch 16:00 Uhr bis Donnerstag 17:00 Uhr in seine Gartenlaube in der Rudolph-Harbig-Straße eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Laube und entwendeten Werkzeug, Arbeitsmaschinen, Gartengeräte, Baumaterial und diverse andere technische Geräte. Weiterhin beschädigten die Täter einen auf dem Grundstück angelegten Teich und dazugehöriges Zubehör.

Am selben Tag wurde in der Polizeistation Laage ein weiteres Diebstahlsdelikt in der Stadt angezeigt. In diesem Fall gab ein 58-jähriger Armenier an, dass er für ein Bauvorhaben Konstruktionsvollholz auf einem Parkplatz neben seinem Grundstück in der Breesener Straße zwischenlagerte. Am Mittwoch musste er gegen 08:00 Uhr jedoch feststellen, dass das Holz durch unbekannt abtransportiert und entwendet wurde. Die Tatzeit wird hier auf den Zeitraum vom Samstagvormittag 10:00 Uhr bis Mittwochmorgen 08:00 Uhr angegeben. Aufgrund der Menge an Holz muss das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert worden sein. Der Sachschaden wird auf 800EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt in beiden Fällen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240 die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell