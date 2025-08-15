Polizei Düren

POL-DN: Tablet-PC bei Wohnungseinbruch entwendet

Düren (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch in der Scharnhorststraße entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige am gestrigen Donnerstag (14.08.2025) einen Tablet-PC des Geschädigten.

In der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Hochparterrewohnung eines Reihenhauses in der Scharnhorststraße in Düren. Aus der Wohnung wurde nach ersten Angaben lediglich ein Tablet-PC entwendet. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

