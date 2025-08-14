PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Geschäftsräume - Die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Bei einem Geschäftseinbruch in der Frauenrather Straße entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige u.a. eine Espressomaschine und Bargeld.

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 12.08.2025, 22:10 Uhr, und Mittwoch, 13.08.2025, 09:25 Uhr, unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Eisdiele und durchsuchten die Räumlichkeiten. Scheinbar ungestört gelang es ihnen, eine Espressomaschine und eine Milchshakemaschine zu entwenden. Darüber hinaus wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Beim Ladendiebstahl erwischt und sich gewehrt

    Düren (ots) - Mit körperlicher Gewalt hat sich ein Ladendieb gestern (13.08.2025) bis zum Eintreffen der Polizei gewehrt, als ihn der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße auf frischer Tat ertappt und im Anschluss festgehalten hatte. Diebesgut im Wert von über 300,- EUR und ein neues Handy, was bislang nicht zugeordnet werden konnte, führte der Tatverdächtige bei sich. Ein Komplize konnte unerkannt ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Bei Verkehrsunfall verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

    Jülich (ots) - Bereits am Montag (11.08.2025) um 12:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Große Rurstraße / Neusser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde und der verursachende Pkw seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Der 14-jährige Fahrer eines E-Scooters aus ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Betrunken mit entwendetem Kleinkraftrad gestürzt

    Kreuzau (ots) - Am Dienstagabend (12.08.2025) verletzte sich der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht, als er in der Wehrstraße von der Fahrbahn abkam und stürzte. Bereits vor dem Unfallgeschehen war der Fahrer des Kleinkraftrades einem aufmerksamen Zeugen auf der Wehrstraße in Drove aufgefallen, da er mit seinem Gefährt mehrfach die Straße auf und ab fuhr. Gegen 19:50 Uhr konnte der Zeuge dann beobachten, wie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren