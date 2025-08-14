Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Geschäftsräume - Die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Bei einem Geschäftseinbruch in der Frauenrather Straße entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige u.a. eine Espressomaschine und Bargeld.

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 12.08.2025, 22:10 Uhr, und Mittwoch, 13.08.2025, 09:25 Uhr, unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Eisdiele und durchsuchten die Räumlichkeiten. Scheinbar ungestört gelang es ihnen, eine Espressomaschine und eine Milchshakemaschine zu entwenden. Darüber hinaus wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell