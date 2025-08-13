Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit entwendetem Kleinkraftrad gestürzt

Kreuzau (ots)

Am Dienstagabend (12.08.2025) verletzte sich der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht, als er in der Wehrstraße von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Bereits vor dem Unfallgeschehen war der Fahrer des Kleinkraftrades einem aufmerksamen Zeugen auf der Wehrstraße in Drove aufgefallen, da er mit seinem Gefährt mehrfach die Straße auf und ab fuhr. Gegen 19:50 Uhr konnte der Zeuge dann beobachten, wie der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben landete. Die umgehend hinzugerufene Polizei stellte nicht nur fest, dass sich der 18-jährige Fahrer aus Nideggen bei dem Sturz leicht verletzt hatte, sondern auch, dass er erheblich alkoholisiert und der Roller als gestohlen gemeldet war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten; dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war der Heranwachsende ebenfalls nicht. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Motorroller sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

