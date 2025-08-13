PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Pkw kollidiert mit Baum

Jülich (ots)

Auf der B 56 in der Nähe der Altenburger Kreuzung kollidierte gestern (12.08.2025) ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum. Ursache des Unfalls war möglicherweise ein medizinischer Notfall.

Gegen 09:40 Uhr fuhr der Mann aus Wesseling aus Jülich kommend in Richtung Düren auf der B56. Um schnellere Autofahrer passieren zu lassen, fuhr er auf dem Seitenstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der gesundheitliche Zustand des Manns den Unfall verursacht haben. Es entstand ein Sachschaden von 30.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der B56 zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
