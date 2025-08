Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Herzlake (ots)

Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr kam es auf der Löninger Straße in Herzlake zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines mit drei weiteren Personen besetzten Transporters die Bundesstraße aus Richtung Herzlake in Fahrtrichtung Löningen. Trotz entgegenkommender Fahrzeuge setzte er zum Überholen an. Dabei stieß er frontal mit einem Fiat Fiorino einer 51-Jährigen zusammen. Ein nachfolgender 57-jähriger Fahrer eines Toyota konnte eine Kollision vermeiden, indem er nach rechts auswich und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine Mitfahrer im Alter von 19 und 51 Jahren sowie seine 35-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Fahrerin des Fiat sowie ihre 53-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, ebenso der Fahrer des Toyota und seine 53-jährige Beifahrerin. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die B213 musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.

