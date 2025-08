POL-EL: Dörpen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10:48 Uhr, wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einer Takko-Filiale an der Straße Stadtring in Nordhorn gemeldet. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts gab an, dass ein bislang amtsbekannter Täter ein T-Shirt entwendet habe. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Filialmitarbeiterin. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ die Zeugin jedoch ...

