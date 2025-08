Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Frau nach Unfall verstorben

Haren (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Rütenbrocker Hauptstraße / Ter Apeler Straße. Eine 84-jährige, aus den Niederlanden stammende Fahrerin eines Ford wurde dabei lebensgefährlich verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6088662). Die Frau erlag noch am Freitagabend ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus in Meppen.

