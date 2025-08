Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Haren (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Rütenbrocker Hauptstraße / Ter Apeler Straße (B408). Eine 84-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Rütenbrocker Hauptstraße und beabsichtigte, nach links auf die B408 in Richtung Niederlande abzubiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Haren kommenden, mit zwei 34-jährigen Männern besetzten VW Caddy. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Seniorin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie konnte durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

