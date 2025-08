Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Radweg an der Rheiner Straße in Bad Bentheim, in Höhe der Hausnummer 2, zu einem Vorfall, bei dem eine Person bedroht und körperlich angegriffen wurde. Das 17-jährige Opfer gab an, zuvor beobachtet zu haben, wie ein Mann ein etwa 15-16-jähriges Mädchen belästigte. Als der Jugendliche einschritt, wurde er von dem Mann bedroht und körperlich attackiert und dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf seien zwei weitere Männer zu Hilfe gekommen, mutmaßlich aus einem dunklen Pkw, vermutlich einem BMW, heraus. Woraufhin sich die Situation auflöste.

Der Täter wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er hat blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Cappy, das er nach hinten gerichtet hatte, sowie ein rotes Oberteil, eine blaue Jeanshose und weiße Sneaker.

Die beiden Männer, die später hinzukamen, werden als etwa 25 bis 30 Jahre alt und von muskulöser Statur beschrieben. Sie trugen zum Zeitpunkt des Vorfalls jeweils einen schwarzen Jogginganzug sowie sportliche Schuhe.

🔎 Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 77660-0 zu melden.

