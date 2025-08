POL-EL: Lingen - Gemeinsame Kontrollaktion in der Fußgängerzone - Zahlreiche Verstöße festgestellt (Foto)

Geeste (ots) - Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr kam es an der Kreuzung Kirschenstraße/Lindenstraße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Kirschenstraße aus Richtung Justizvollzugsanstalt kommend und beabsichtigte, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Abschleppfahrzeug, das die Lindenstraße in ...

mehr