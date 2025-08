Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Pkw in Brand geraten

Wietmarschen (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16:20 Uhr zu einem Einsatz an der A31 in Fahrtrichtung Emden bei Wietmarschen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es während der Fahrt zu einem Brand im Motorraum eines VW. Die Fahrerin konnte den Pkw rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen, ehe es in Vollbrand geriet. Die Autobahn war bis etwa 17:50 Uhr für die Löscharbeiten halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell