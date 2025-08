Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Nordhorn (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:48 Uhr, wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einer Takko-Filiale an der Straße Stadtring in Nordhorn gemeldet. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts gab an, dass ein bislang amtsbekannter Täter ein T-Shirt entwendet habe. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Filialmitarbeiterin. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ die Zeugin jedoch die Örtlichkeit. Der Täter konnte im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, die den Diebstahl beobachtet hat, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 mit der Polizeidienststelle in Nordhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell