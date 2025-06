Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brandmeldeanlage entdeckte Entstehungsbrand - Feuerwehr löschte brennende Batterie

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Juli 2025, 23.29 Uhr, Kevelaerer Straße, Heerdt

Durch eine automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Kevelaerer Straße wurde die Feuerwehr Düsseldorf kurz vor Mitternacht über einen Brand informiert. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen und den auslöse Bereich der Brandmeldeanlage kontrollierten, stellten diese eine leichte Verrauchung in einem Batterieraum fest. Die dort brennende Batterie konnten die Einsatzkräfte schnell ablöschen und anschließend den betroffenen Bereich mittels Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreien. Durch die Haustechnik wurde der betroffene Bereich stromlos geschaltet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell