LPI-J: Motorradsaison bei schönsten Wetter startet mit Unfällen im Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots) - Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstagabend eine Sachbeschädigung in der Tatzendpromenade in Jena mit. Dabei habe er beobachtet, wie zwei männliche Jugendliche ein Motorrad umgestoßen haben und anschließend in Richtung Forstweg flüchteten. Der Zeuge gab an, dass beide Täter circa 180cm groß sein sollen und eine Jacke der Marke "Northface" getragen haben sollen. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach den Tätern, konnte jedoch keine Personen feststellen. ...

