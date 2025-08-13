PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Gleich drei Motorroller in Düren entwendet

Düren (ots)

Am gestrigen Nachmittag (12.08.2025) wurden im Stadtgebiet Düren gleich drei Motorroller entwendet. Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen mehrfach gesicherten Motorroller, der vor einem Gebäude in der Roonstraße 4 abgestellt war. Das blaue Leichtkraftrad vom Typ Fiddle mit dem amtlichen Kennzeichen DN-RE44 war dort zur Tatzeit abgestellt.

Am Badesee in Echtz musste die Geschädigte den Diebstahl ihres Motorrollers vom Typ Peugeot RCZ Kisbee, Farbe schwarz feststellen, als sie gegen 18:00 Uhr zum Abstellort des Fahrzeuges an der Zufahrt zur Grillhütte Echtz zurückkehrte. Sie hatte das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 417HEX dort gegen 15:00 Uhr verschlossen abgestellt.

Bei einem weiteren Diebstahl eines Rollers am Friedhof Düren konnten Zeugen drei verdächtige Jugendliche beobachten, die sich zur Tatzeit im Bereich der Edith-Stein-Straße in unmittelbarer Nähe des abgestellten Elektrorollers der Geschädigten aufgehalten und verdächtig verhalten hatten. Diese seien ca. 15 bis 17 Jahre alt gewesen. Einer der Jugendlichen sei sehr korpulent gewesen. Die Geschädigte aus Eschweiler hatte ihr elektrisches Kleinkraftrad gegen 15:30 Uhr am Hintereingang des Friedhofes Düren verschlossen abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 16:00 Uhr den Diebstahl bemerkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Elektroroller des Herstellers NIU in der Farbe grau mit dem Versicherungskennzeichen 445WDO.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

