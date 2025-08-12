PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Schwerverletzt nach Kollision mit Baum

Düren (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Abend (11.08.2025) kam eine Pkw-Fahrerin auf der B399 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und musste nach der Kollision mit einem Baum mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 70-Jährige gegen 19:34 Uhr mit ihrem Pkw die B399 aus Richtung Düren kommend in Richtung Gey. Hinter der Ortslage Gey kam sie aus bislang ungeklärten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Pkw eingeklemmt und konnte erst unter Einsatz von schwerem Gerät durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch einen hinzugerufenen Rettungshubschrauber wurde die Fahrzeugführerin aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine nahegelegene Klinik geflogen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung am Unfall ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort zunächst nicht.

Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte unter Einbindung des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Aachen. Die B399 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

