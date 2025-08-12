Polizei Düren

POL-DN: Strafverfahren nach Verdacht eines illegalen Kfz-Rennens eingeleitet

Düren (ots)

Wegen des Verdachts der Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen in der Dürener Innenstadt stellten Beamte der Polizeiwache Düren den Pkw eines 19-jährigen Mannes aus Düren sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein zweiter beteiligter Pkw konnte unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend (11.08.2025) gegen 22:55 Uhr wurden die Einsatzkräfte im Bereich der Schenkelstraße durch knallende Auspuffgeräusche und lautes Aufheulen von Motoren auf zwei PKW aufmerksam, die nebeneinander die Schenkelstraße in Richtung Tivolistraße befuhren und stark beschleunigten. Dem Anschein nach versuchten beide Fahrzeugführer, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich.

Beim Versuch den Fahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht zu folgen, trennten sich deren Fahrwege im Bereich der Kreuzung zur Philippstraße, so dass die Beamten sich entschieden, dem Pkw eines 19-jährigen Mannes aus Düren zunächst nach rechts über die Philippstraße und dann in Richtung Wilhelm-Wester-Weg zu folgen. Nach Einschätzung der Beamten betrug die gefahrene Geschwindigkeit des Pkw kurz vor dem waghalsigen Abbiegevorgang ca. 110 km/h innerorts. Durch Hilfe eines Zeugen gelang es den Beamten, das Fahrzeug auf einem Parkplatz anzutreffen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Wegen des Verdachts der Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmten die Beamten sowohl den PKW als auch den Führerschein des Heranwachsenden. Zum Tatvorwurf äußern wollte sich dieser nicht. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nach Einschätzung der Beamten nur durch Zufall nicht gekommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem zweiten beteiligten Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Beamten um einen Pkw Mercedes Benz gehandelt haben, der seine Fahrt über die Kreuzung Philippstraße geradeaus in Richtung Tivolistraße fortsetzte und im weiteren Verlauf des Einsatzes nicht mehr angetroffen werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu beteiligten Personen oder Fahrzeugen, insbesondere zu dem flüchtigen Mercedes machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

