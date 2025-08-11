Polizei Düren

POL-DN: Mit der Leitplanke kollidiert und in der Grünfläche gelandet

Aldenhoven (ots)

Bei einem Alleinunfall am frühen Sonntagabend (10.08.2025) auf der K12 verletzte sich die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades leicht, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte.

Die junge Kradfahrerin aus Baesweiler befuhr gemeinsam mit einem Begleiter gegen 18:50 Uhr die Bettendorfer Straße aus Richtung Aldenhovener Straße kommend. Beim Durchfahren einer Kurve in Richtung K12 verlor sie ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad, kollidierte mit einer Leitplanke neben der Fahrbahn und stürzte über diese hinweg. Hierbei verletzte sie sich leicht. Eine weitergehende medizinische Versorgung war glücklicherweise auch durch die getragene Schutzausstattung nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.700,- Euro geschätzt.

