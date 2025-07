POL-HA: Kinder mit Fahrradhelm, Eltern aber ohne? Achten Sie bitte auf Ihre Vorbildfunktion!

Hagen-Mitte (ots) - In der Volmestraße kam es Montagabend (28.07.2025) zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 23-jähriger Hagener fuhr gegen 22.40 Uhr mit seinem Fahrzeug über die Volmebrücke in Fahrtrichtung Dahl. Als er sich in etwa in der Mitte befand, wurde der Mann durch einen roten Laserpointer geblendet. Der Hagener vermutete, dass der Laser grob aus dem Bereich Eilperfeld gekommen sei. ...

