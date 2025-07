Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein unterwegs: 46-Jähriger verursacht Unfall

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 46 Jahre alter Autofahrer verursachte am Montag (28.07.2025) einen Verkehrsunfall. Als die Beamten für die Unfallaufnahme eintrafen, stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Der Hagener war mit seinem Renault Megane um etwa 14 Uhr auf der Wiedenhofstraße in Richtung Iserlohner Straße unterwegs. An einer Engstelle auf Höhe der Einmündung Gartenstraße setzte er seinen Wagen zurück, um einem anderen Fahrzeug die Durchfahrt zu gewähren. Laut eigener Aussage hatte er beim Zurücksetzen jedoch nicht in den Rückspiegel geschaut. Infolgedessen fuhr er in die Front des hinter ihm befindlichen Fiat Scudo.

Bei der Kontrolle des 46-jährigen Unfallverursachers durch die eingesetzten Beamten stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie Drogenvortest durch, die jeweils positiv verliefen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. An den beiden Autos entstanden leichte Schäden, verletzt wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise niemand. (rst)

