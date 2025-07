Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte nehmen 39-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung vorläufig fest

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte nahmen am frühen Sonntagmorgen (27.07.2025) in Vorhalle einen 39-jährigen Mann wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung vorläufig fest. Eine Zeugin war gegen 07.45 Uhr in der Vorhaller Straße auf den Mann aufmerksam geworden. Er hatte Grillanzünder angezündet und diesen dann unter ein dort geparktes Auto geworfen. Dann fuhr er mit einem Fahrrad weg. Die Zeugin entfernte den brennenden Würfel unter dem Auto und alarmierte die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte den 39-Jährigen in der Nöhstraße. Bei ihm fanden sie neben einem Feuerzeug unter anderem auch Grillanzünder. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

