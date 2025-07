Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Mitte (ots)

Ein polizeibekannter Mann randalierte Freitagabend (25.07.2025) in einem Bus. Einsatzkräfte trafen um 20.10 Uhr am Bussteig am Sparkassen-Karree auf den 45-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Klärung in den Streifenwagen. Der Hagener war stark alkoholisiert (2,3 Promille) und machte einen desorientierten Eindruck auf die Polizisten. Aufgrund seines Zustandes und da der Hagener bereits zuvor negativ aufgefallen war, entschieden sich die Beamten, den Mann in eine Ausnüchterungszelle zu bringen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell