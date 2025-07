Polizei Hagen

POL-HA: 4-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Fußgängerüberweg am Graf-von-Galen-Ring kam es Samstagnachmittag (26.07.2025) zu einem Unfall, bei dem sich ein 4-Jähriger leicht verletzte. Gegen 15.10 Uhr wartete ein 51-jähriger Seat-Fahrer an der dortigen Ampel, bis diese auf Grün schaltete. Der Junge lief nach Angaben seiner Mutter aufgrund eines Reizes plötzlich los auf die Straße, während der Autofahrer anfuhr. Der 51-jährige Hagener konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 4-Jährigen in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus. (arn)

