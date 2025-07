Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw-Hirsau - Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Calw-Hirsau (ots)

Am Samstagabend ist es zu einem tragischen Unfall in Calw-Hirsau gekommen, bei dem ein 59-jähriger Fahrradfahrer so schwer stürzte, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 19:40 Uhr die Kreisstraße 4308 von Althengstett-Ottenbronn kommend in Richtung Hirsau. Im Bereich der Pletschenau verlor er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Treppengeländer. Dabei zog sich der 59-Jährige schwerste Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten angrenzende Straßenabschnitte teilweise voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Verkehrsgruppe BAB, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell