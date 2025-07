POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei sucht Zeugen nach möglicher exhibitionistischer Handlung

Bad Herrenalb (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh gewaltsam in einen Kindergarten in Rotensol eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die unbekannte Täterschaft zwischen 19:00 Uhr und 6 Uhr in den in der Straße "Dobeltal" gelegenen Kindergarten eingebrochen. Ob hierbei etwas erbeutet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. ...

