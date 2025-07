Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Leichtkraftradfahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt

Ötisheim (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Mühlackerstraße in Ötisheim ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Leichtkraftradfahrer, der mit Sozia unterwegs war, ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 21:05 Uhr ein 65 Jahre alter Fahrer eines Audi die Gemeindestraße Hohler Graben in Richtung der Einmündung Mühlackerstraße (L1132). Beim Linksabbiegen missachtete dieser die Vorfahrt des aus Richtung Mühlacker kommenden 49 Jahre alten Leichtkraftradfahrers. Es kam zur Kollision. Der Leichtkraftradfahrer sowie seine 16 Jahre alte Sozia wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 30000 Euro geschätzt.

Carolin Hummel

Führungs- und Lagezentrum

