POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Unbekannte suchen Rohbau auf

Ellmendingen (ots) - Bei Streitigkeiten zwischen zwei Männer wird einer davon schwer verletzt. Bereits am Samstag, dem 28. Juni kam es auf einem Straßenfest in Ellmendingen zu einer Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete. Hierbei wurde einer der beiden Kontrahenten durch Schläge mit einer Bierflasche verletzt. Da dieser Vorgang vermutlich von mehreren ...

mehr